روسيا تلغي زيارة رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية

أعلن السفير الفلسطيني لدى روسيا، عبد الحفيظ نوفل، عن إرجاء زيارة رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إسماعيل هنية، إلى موسكو لفترة غير محددة، وفق ما نقلته وكالة إنتر فاكس.

وأوضح السفير في حديث إلى وكالة "إنترفاكس" الروسية اليوم الخميس، أن زيارة هنية إلى موسكو ومفاوضاته مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف لم تُجر في الموعد المقرر أصلا، أي 15 يناير الجاري.

وأكد نوفل أن إرجاء الزيارة جاء بمبادرة من الجانب الفلسطيني، مضيفا أن موسكو أعربت عن أملها في أن يحدد موعد جديد للزيارة ويتم التوصل إلى تفاهم بهذا الشأن، مشيرا إلى أن الخطط لزيارة هنية إلى العاصمة الروسية لا تزال قائمة وهي قد تجرى لاحقا، لكن موعدها الجديد لم يحدد بعد.

وردا على سؤال حول ما وراء إلغاء الزيارة، قال السفير إن سبب ذلك يعود إلى صعوبة الوضع الحالي.

كما اتخذ نوفل موقفا متحفظا إزاء المبادرة الروسية لإجراء مشاورات بين حركتي "فتح" و"حماس" في موسكو، قائلا إن السلطة الفلسطينية تثمن هذا الاقتراح، لكنه "يجب مراعاة صعوبة الوضع في المنطقة".

وذكر الدبلوماسي الفلسطيني أنه عقد أمس اجتماعا مع نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، حيث بحثا المسائل المطروحة على الأجندة الإقليمية، بما في ذلك الاستيطان الإسرائيلي وملف المصالحة الفلسطينية.

وقال ميخائيل بوغدانوف، نائب وزير الخارجية الروسي، الجمعة الماضية، إن إسماعيل هنية رئيس حركة حماس، سيزور موسكو يوم 15 يناير/كانون الثاني"، مشيرا إلى أنه "سيجري مباحثات مع وزير الخارجية الروسي سيرغي #لافروف".