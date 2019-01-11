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بورما.. محكمة ترفض طعن صحافيين من رويترز ضد سجنهما

المصدر: يانغون (بورما) - أسوشيتد برس
الصحافيان وا لون (إلى اليسار) وكياو سوي أو في مكتب رويترز في يانجون
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رفضت محكمة في بورما طعن صحافيين اثنين من وكالة رويترز أدينا بانتهاك قانون السرية المعمول به في البلاد، وأبقت على عقوبة سجنهما سبع سنوات قضت بها محكمة في العام الماضي.

وأدين الرجلان بحيازة وثائق حكومية. وكان قد ألقي القبض عليهما في 12 ديسمبر/ كانون الأول 2017 في يانغون، المدينة الرئيسية في البلاد، فور تناولهما وجبة طعام دعاهما إليها ضباط شرطة.

ويقول الصحفيان وأنصارهما إن الشرطة وضعتها في إطار استياء رسمي بسبب تقاريرهما عن القمع الوحشي الذي شنته قوات الأمن على أقلية الروهينغيا المسلمة في ولاية راخين بميانمار.

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