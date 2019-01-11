بومبيو: قمة دولية حول إيران والشرق الأوسط الشهر القادم

أعلن وزير الخارجية الأميركي #مايك_بومبيو، الجمعة، عن عقد قمة دولية تبحث ملفي #إيران و #الشرق_الأوسط يومي 13 و14 فبراير/شباط في بولندا.

وجاءت تصريحات بومبيو، الذي يقوم حاليا بجولة في الشرق الأوسط، في سياق مقابلة تلفزيونية مع محطة "فوكس نيوز" الأميركية.

وقال بومبيو إن القمة الدولية ستعقد "للتركيز على الاستقرار في الشرق الأوسط والسلام والحرية والأمن في هذه المنطقة، وهذا يشمل عنصرا مهما وهو ضمان ألا يكون لإيران تأثير مزعزع للاستقرار".

ووصل بومبيو، الجمعة، إلى البحرين، محطته الأولى في الخليج. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، إن الشراكة مع دول الخليج ضرورية من أجل حماية إمدادات الطاقة العالمية و"مواجهة العدوان الإيراني".

وكان بومبيو استهل جولته في الشرق الأوسط بزيارة الأردن ثم العراق ومصر. وسيتوجه الوزير الأميركي بعد البحرين إلى الإمارات ثم قطر والسعودية وسلطنة عمان والكويت، أي كل دول مجلس التعاون الخليجي الست.

وأكد المتحدث الأميركي أن "مجلس تعاون خليجي متحد هو حجر الأساس للسلام الإقليمي والازدهار والأمن والاستقرار، وهو ضروري لمواجهة أكبر تهديد للاستقرار الإقليمي وهو النظام الإيراني".