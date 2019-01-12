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هواوي تفصل موظفا اعتقلته بولندا بتهمة التجسس

المصدر: هونغ كونغ - رويترز
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أعلنت شركة هواوي الصينية لتكنولوجيا الاتصالات، السبت، أنها فصلت موظفاً صينياً اعتقلته بولندا بتهمة التجسس.

واعتقلت السلطات البولندية، الجمعة، وانغ وي جينغ ومسؤولاً أمنياً بولندياً سابقاً بتهمة التجسس في خطوة قد تؤجج المخاوف الأمنية الغربية تجاه الشركة الصينية العملاقة.

وقالت هواوي في بيان إن التصرفات المزعومة لموظفها "لا علاقة لها بالشركة". وأضافت أن قرار الفصل اتخذ لأن الواقعة أضرت بسمعة الشركة.

وتواجه #هواوي، أكبر منتج لأجهزة الاتصالات في العالم، تدقيقا شديدا في الغرب بسبب علاقتها بالحكومة الصينية واتهامات تقودها الولايات المتحدة بأن بكين ربما تستخدم أجهزة هواوي في التجسس.

كلمات دالّة

#هواوي

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