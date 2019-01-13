انقطاع "المساعدات الغذائية" عن 27 ألف فلسطيني

أعلن مسؤول في برنامج الأغذية العالمي، الأحد، أن المنظّمة الإنسانية قلّصت مساعداتها للفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة بسبب نقص التمويل الذي تسبب بتعليق قسم منها.

وأعلن مدير البرنامج في الأراضي الفلسطينية، ستيفن كيرني، انقطاع المساعدات عن نحو 27 ألف فلسطيني في الضفة الغربية منذ الأول من كانون الثاني/يناير.

كذلك أعلن أن 165 ألف فلسطيني، بينهم 110 آلاف في قطاع غزة قد تقلّصت المساعدات التي يتلقّونها بنسبة 20 بالمئة.

يأتي قرار تقليص المساعدات بسبب "تراجع تدريجي" في مساهمات الدول المانحة خلال السنوات الأربع الأخيرة، ولاسيما خفض مساهمة الولايات المتحدة التي تعّد أكبر المساهمين في البرنامج.

وأعلنت المنظّمة أنها قدّمت في 2018 مساعدات إلى 250 ألف شخص في غزة و110 آلاف في الضفة الغربية.

ووجه برنامج الغذاء العالمي في 19 كانون الأول/ديسمبر 2018 نداء للمانحين لسد عجز بلغ 57 مليون دولار، وهو يبحث حالياً عن مانحين جدد لتغطية هذا العجز.

وأشار كيرني إلى أن خفض المساعدات سيكون له تداعيات على الاقتصاد الفلسطيني لأن السكان يستخدمون بطاقات البرنامج لشراء منتجات أساسية من المتاجر المحلية.

وفي قطاع غزة يعتمد 80 بالمئة من السكان البالغ عددهم نحو مليوني نسمة، على المساعدة الدولية.

وتفرض إسرائيل منذ العام 2008 حصاراً على قطاع غزة الخاضع لسيطرة حركة حماس.

وأوقفت الإدارة الأميركية مساعدات للفلسطينيين تزيد على 500 مليون دولار.