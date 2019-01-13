خبراء يكشفون لـ"العربية.نت" خطة "نفخ الكير" الإعلامية

دأبت وسائل إعلام تركية وقطرية وإخوانية على محاولة الإضرار بالمصالح السعودية من خلال تحويل بعض القضايا الجنائية والشخصية إلى قضايا سياسية وذلك مثل قضية خاشقجي، التي ما لبث العالم ليكتشف الحقيقة حول استغلالها سياسياً لتدور تلك الآلة الإعلامية من جديد في القضية العائلية للفتاة السعودية، #رهف_القنون، البالغة من العمر 18 عاماً، والتي فرت من أسرتها السبت الماضي.

قالت المحامية الدولية الأميركية والباحثة في الشؤون الأمنية، إيرينا تسوكرمان، لـ"العربية.نت" إنني أرى أن هذه الموضوعات الملفقة مهما بلغت من قمة الإثارة والمبالغة، لم تؤتِ ثماراً لأنها كانت في معظمها لا تهم غالبية المتابعين في معظم أنحاء العالم، لأنهم ببساطة لم يكونوا يهتمون لآراء خاشقجي من الأساس".

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وفيما يتعلق بواقعة الفتاة السعودية، #رهف_القنون قالت تسوكرمان: "إن هناك العديد من الملابسات المريبة والغريبة حول هذه القصة بما يجعلها مثالاً نموذجياً على كيفية استغلال جانب بسيط من واقعة عادية لكي تتحول إلى حملة تشويه متواصلة. من الواضح أن الهدف من هذه الواقعة هو إحراج وتشويه صورة السعوديين، لإعطاء انطباع على أنها بلاد متشددة ومحافظة وأن الإصلاحات ليست حقيقية بالفعل".

وأضافت: "لا يعني هذا أنني أقول إن كل جزء من وقائع القصة هو محض افتراء صريح، ولكن يجب أن نتذكر جيداً أن أفضل حملات التشويه هي تلك التي يكون لها نصيب ولو ضئيلا من بعض الحقيقة. إنه من الصعب أن تصدق أن فتاة شابة وساذجة ومثالية ستخوض نزاعاً مع عائلتها، لأنها تعيش في مجتمع محافظ نسبياً، مثلها مثل العديد من المراهقين المظلومين أو غير القادرين على التعبير عن وجهات نظرهم.. إن الشباب بشكل طبيعي يريد التهرب من مشاكله، أو أن يهرول إلى آخر العالم. وبالطبع إنه لأمر جيد أن أسرتها ميسورة الحال أيضاً، وإلا لما كانت تملك رفاهية الركض والهروب حتى الآن".

تفاصيل مثيرة للقلق

وبسؤالها عن بعض التفاصيل المثيرة للقلق المحيطة بالواقعة، والتي تستلزم الانتباه والحذر عند التعاطي معها، قالت تسوكرمان: "ما أثار اهتمامي لأول وهلة هو أن أيا من مؤيديها لم يقدم إلى الفتاة في أي وقت أي دعم حقيقي، بل لم يطرحوا أي أسئلة حول ظروف عائلتها لمعرفة ما إذا كان من الممكن حل هذه المشكلة بالسبل الودية، دون أن تضطر الفتاة إلى الهرب للعيش بعيداً وحيدة، وأن تتخلى عن كل حياتها السابقة في عمر 18 عاماً بدون عائلة".

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تسوكرمان أضافت: "تحتوي هذه القصة على العديد من الأضواء الحمراء التي لفتت انتباهي على الفور، حيث إنني متخصصة في قضايا الأقليات المضطهدة، وأقوم بمرافعات نيابة عن العديد من ملتمسي اللجوء واللاجئين، بما في ذلك أشخاص علمانيون أو بدعوى تعرضهم للاضطهاد الديني في بلدان ما، وأتصور أن هذه الشابة، فيما يبدو لديها اختلافات عادية مع عائلتها، وعندما أرادت الابتعاد عن الأسرة والهرب للخارج، صادفت عقبات ولذا بدأت في اختلاق القصص التي تسهل حصولها على حق اللجوء".

وفي نفس السياق كشف مركز الدراسات الأمنية الأميركي Security Studies Group عن ملامح استراتجية إعلامية تنتهجها وسائل قطرية وتركية وإخوانية تسمى "نفخ الكير" لتضخيم بعض القضايا الجنائية إلى قضايا سياسية لخدمة أجندتهم وتضليل الرأي العام العربي والعالمي عبر منصاتهم الإعلامية في جميع أرجاء العالم.

واعتبر المركز الأميركي، الذي يشار إليه اختصارا بـSSG، في مستهل ملخص للدارسة ونتائجها وتوصياتها، إلى أن واقعة مقتل خاشقجي في تركيا مثالا لكيفية استخدام تلك الاستراتجية - نفخ الكير - وجذب انتباه العالم بأسره لفترة أطول بكثير من أي تغطيات أخبارية لحوادث قتل أخرى. ومن هذا المنطلق، قرر مركز SSG، إجراء دراسة بحثية حول الأسباب وراء هذا التركيز الإعلامي غير المسبوق وكيف تم تنفيذه.

تضمنت الدراسة إجراء بحث شامل حول الجذور الفعلية والجوانب الفريدة من نوعها وراء هذه التغطية الإعلامية المركزة والمطولة، بغرض التوصل إلى مصادرها الأصلية ومن يقوم باستغلالها والترويج لها. والمفاجأة أن النتائج لم تتطابق بشكل تام مع التوقعات المسبقة للباحثين القائمين على الدراسة، كما يلي:

نافخ الكير

قامت وسائل الإعلام التركية والقطرية والإخوانية بنجاح بتوظيف حملة إعلامية ضخمة للارتقاء بها من مجرد قضية اختفاء جمال خاشقجي إلى حدث دولي يؤدي إلى تداعيات استراتيجية. تزامن اختفاء خاشقجي، مع واقعة اختفاء مسئول الإنتربول، منغ هونغ ووي، ودارت تكهنات بأن هناك عملية قتل محتملة. ويكمن الفارق بين الواقعتين في أن إحداهما شهدت اختفاء شخصية ذات مكانة عالية ومنصب دولي دون أن يكون لها أثر أو ضجة بسيطة. وفي المقابل، بينما استتبعت الواقعة الثانية قدر مذهل من التغطية الإعلامية وتصدرت كل قوائم التغطيات الإخبارية لعام 2018. وتم إيفاد وزير الخارجية الأميركي شخصيا للتحقيق في ملابساتها، ثم تم تكليف مدير المخابرات المركزية الأميركية CIA في مهمة مشابهة.

حرب معلوماتية

ويرجع السبب في الاختلاف بين الواقعتين إلى الدور الذي لعبته عملية حرب المعلومات التي شنتها المنصات الإعلامية التركية والقطرية والإخوانية، مقابل عدم القيام بأي عملية مماثلة لممارسة أي ضد ضغوط ضد الصين. ونجحت في تحقيق أغراضها من خلال استنساخ تقنية مخابراتية روسية يطلق عليها "نموذج اضطرام النيران بكثافة لإشعال دعاية كاذبة والترويج المذهل لبروباغندا تستند إلى وقائع ملفقة".

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ويمكن، في الواقع، استبعاد الوقائع الملفقة عن جانب من هذا النموذج حيث تثمر الحملة نتائج أفضل إذا ثبت أن بعض المعلومات صحيحة، ويمكن مواصلة الضغط بواسطتها طالما لم تكن جميع المعلومات مجرد خطأ.

وعندما تنتهج تلك الآلة الإعلامية، ومن قبلهم الروس، فإن العنصر المحوري الذي تم اقتباسه من التقنية الروسية هو الحقن المتكرر للروايات الجامحة، في تسلسل محكم ولا يتم الإفصاح عنها دفعة واحدة.

ويكون الهدف من هذا التسلسل هو تهيئة المجال أمام إحداث مزيد من التوتر في سيناريو حلقات متسلسلة. ويجتذب هذا الأسلوب الجمهور للمتابعة وإشباع حاجات باتت ضرورية من أجل سلامتهم النفسية الشخصية.