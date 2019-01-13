نتنياهو يقرّ بضرب "مستودعات إيرانية" في دمشق

صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الأحد، أن الطيران الإسرائيلي شنّ الجمعة غارة استهدفت "مستودعات أسلحة" إيرانية في مطار دمشق الدولي، في تأكيد نادر يصدر عن مسؤول إسرائيلي.

وقال نتنياهو، خلال الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء بحسب مكتبه، "منذ 36 ساعة فقط، هاجم سلاحنا الجوي مستودعات إيرانية تحتوي على أسلحة إيرانية في مطار دمشق الدولي".

ومساء الجمعة، قالت وكالة "سانا" السورية، إن "الدفاعات الجوّية السوريّة تصدت لأهداف معادية" قرب دمشق و"أسقطت عدداً منها".

حينها، أعلن مصدر عسكري أنّه "في تمام الساعة 23:15 (بالتوقيت المحلّي)، قامت طائرات حربيّة إسرائيليّة قادمة من اتّجاه إصبع الجليل بإطلاق عدّة صواريخ باتّجاه محيط دمشق".

وفي الأشهر الأخيرة، قصفت إسرائيل بشكل متكرّر منشآت عسكرية للنظام السوري أو لحلفائه قرب العاصمة السوريّة.

من جهته، أشار المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى أن الغارات الإسرائيلية دمرت مستودع أسلحة لإيران وحزب الله في مطار دمشق.