هل تخفف العقوبات عن هذه الشركات الروسية الثلاث؟

قال زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأميركي، تشاك شومر، السبت، إنه سيفرض إجراء تصويت قريباً على قرار لرفض قرار إدارة الرئيس دونالد ترمب بتخفيف العقوبات عن ثلاث شركات روسية لها صلة برجل الأعمال الثري أوليج ديريباسكا.



وذكر شومر في بيان صحافي: "لقد توصلت إلى أن اقتراح وزارة الخزانة به عوار ولم يحد بشكل كاف من سيطرة ونفوذ أوليج ديريباسكا على الشركات الثلاث ويجب على مجلس الشيوخ التحرك لوقف هذه المحاولة المضللة من جانب إدارة ترمب والإبقاء على هذه العقوبات".

من جهتها، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية في 20 كانون الأول/ديسمبر أنها سترفع العقوبات التي فرضت في نيسان/إبريل على النشاط الأساسي لديريباسكا، بما في ذلك شركة روسال العملاقة للألمونيوم وشركتها الأم إن+ وشركة يوروسيب إنيرجو للكهرباء، مخففة عقوبات أكثر صرامة فرضت منذ ضم روسيا للقرم عام 2014.

وبعد الضغط على الحكومات الأوروبية التي التزمت بفرض العقوبات، أجلت واشنطن فرض تطبيق هذه العقوبات وبدأت في محادثات مع فريق ديريباسكا بشأن رفع اسمي روسال وإن+ من القائمة السوداء إذا تخلى عن سيطرته على روسال.



وتظهر وثاق ارتباط ديريباسكا بعلاقات وثيقة مع الكرملين ومع مدير الحملة الانتخابية السابق لترمب، بول مانافورت.



من جانبه، قال أحد أفراد مكتب التحقيقات الاتحادي، في شهادة ملحقة بأمر تفتيش صدر عام 2017 وكشف النقاب عنها في وقت سابق من هذا العام، إنه بعد مراجعة إقرارات ضريبية لشركة يديرها مانافورت وزوجته ظهر حصول الشركة على قرض قيمته عشرة ملايين دولار من شخص روسي قيل إنه ديريباسكا.

وأصر وزير الخزانة الأميركي، ستيفن منوتشين، الخميس، على أن إدارة ترمب ستواصل المراقبة الصارمة للشركات المرتبطة بديريباسكا على الرغم من قرار تخفيف العقوبات.