وفاة فلسطيني كان أصيب برصاص جنود إسرائيليين

توفي فلسطيني يبلغ من العمر 33 عاماً متأثراً بإصابته برصاص جنود #إسرائيليين قبل ثلاثة أسابيع في غزة، وفق ما أفادت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة الأحد.

وأعلن أشرف القدرة، الناطق باسم وزارة الصحة في غزة، وفاة المواطن أنور محمد قديح (33 عاما) من شرق خان يونس، متأثرا بجروح في الرقبة أصيب بها برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قبل عدة أسابيع.

ومنذ نهاية آذار/مارس 2018 قتل 242 فلسطينيا من غزة على الأقل برصاص إسرائيلي، معظمهم قرب الحاجز الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل، فيما قتل آخرون بقذائف دبابات أو غارات طائرات إسرائيلية. في المقابل، قتل جنديان إسرائيليان.

ويطالب المشاركون في "مسيرات العودة" كل أسبوع برفع الحصار الذي تفرضه إسرائيل على القطاع منذ أكثر من عشر سنوات، وبعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى أراضيهم التي طردوا منها في 1948.

وشهدت التظاهرات تراجعا نسبيا منذ التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وحماس في تشرين الثاني/نوفمبر 2018.