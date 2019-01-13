9 قتلى بانفجار أسطوانة غاز في كابول

قتل 9 أشخاص على الأقل، السبت، جراء انفجار أ سطوانة غاز في العاصمة الأفغانية كابول ، وفق مسؤول أفغاني.

وذكر المتحدث باسم وزارة الصحة العامة، وحيد الله ميار، أن العديد من الأشخاص أصيبوا أيضاً في الانفجار الذي وقع داخل منزل سكني في كابول.

يشار إلى أن مثل هذه الحوادث شائعة في أفغانستان، لاسيما خلال فصول الشتاء القارسة.

والأسبوع الماضي، امتد حريق -اندلع في محطة بنزين بكابول ليلاً- إلى مجمع سكني قريب، ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وتسبب في الكثير من الأضرار. وقالت السلطات إن 42 شخصاً أصيبوا بحروق وإصابات أخرى.

وشبت النيران في شاحنة مليئة بالغاز كانت متوقفة في المحطة، ما تسبب في انتشار الحريق بسرعة. ولا يزال التحقيق الذي تجريه الشرطة جارياً .