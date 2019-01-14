الاحتلال يحاصر "قبة الصخرة".. ومستوطنون يقتحمون الأقصى

تحاصر الوحدات الخاصة في الشرطة الإسرائيلية منذ صباح اليوم الاثنين، مُصلين من النساء والرجال وعددا من حراس وسدنة مسجد قبة الصخرة بالأقصى المبارك، وحالت دون أداء المواطنين صلاة الظهر، فيما سمحت لـ90 مستوطنا باقتحام المسجد الأقصى، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال.

ودعت حركة فتح بالقدس أهالي المدينة للتوجه إلى المسجد الأقصى لحماية المحاصرين وفك الحصار عنهم، وسط حالة من التوتر ازدادت حدتها مع تزايد عدد المصلين المحتشدين حول أبواب مسجد الصخرة المشرفة للضغط على الاحتلال لفك الحصار عنه، في الوقت الذي منعت فيه قوات الاحتلال دخول رئيس مجلس الأوقاف الشيخ عبد العظيم سلهب، ورئيس محكمة الاستئناف الشيخ واصف البكري، وعدد من مسؤولي الأوقاف لمسجد الصخرة، وسط أجواء شديدة التوتر، وفق وكالة (وفا) الفلسطينية الرسمية.

وكان حراس وسدنة مسجد الصخرة منعوا اقتحام أحد عناصر شرطة الاحتلال إلى المسجد بقبعته التلمودية (كيبا)، واضطروا إلى إغلاق أبواب مسجد الصخرة بعد إصرار شرطة الاحتلال على اقتحامه.