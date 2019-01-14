الرئيس السوداني: "الحكومة لن تُغيّر بالمظاهرات"  

أكد الرئيس السوداني عمر البشير، الاثنين، أمام حشد من أنصاره في إقليم دارفور (غرب) أن "الحكومة لن تغير بالمظاهرات" المناهضة له والتي تشهدها البلاد منذ نحو شهر.

وجاء كلام #البشير خلال زيارته نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور غداة تظاهرات مناهضة للحكومة شهدتها هذه المنطقة للمرة الأولى منذ بدء الاحتجاجات الشعبية منتصف كانون الأول/ديسمبر.

وقال إن "الحكومة لن تغير بالمظاهرات والطريق واحد للحكومة. صندوق الانتخابات الفاصل بيننا، صندوق الانتخابات والشعب من سيقرر من يحكمه في 2020".

ويشهد السودان احتجاجات منذ 19 كانون الأول/ديسمبر إثر قرار الحكومة رفع أسعار الخبز ثلاثة أضعاف.

وأضاف البشير أن "السودان لديه أعداء كثر وهؤلاء لديهم ناس لا يعجبهم الأمن والاستقرار. لن نسمح لهؤلاء بتخريب بلدنا، ولن نسمح لهؤلاء الذين يقومون بإحراق ونهب ممتلكاتنا".

وفي الأيام الأولى للاحتجاجات، أحرق العديد من المباني والمكاتب التابعة لحزب المؤتمر الوطني الحاكم في بلدات وقرى.

وتشير السلطات إلى أن 24 شخصا على الأقل قتلوا منذ بدء #الاحتجاجات، بينما أفادت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن حصيلة القتلى بلغت أربعين شخصا بينهم أطفال وموظفون في قطاع الصحة.

وامتدت التظاهرات المناهضة للحكومة للمرة الأولى الأحد إلى نيالا والفاشر عاصمة إقليم شمال دارفور.

تواصل المظاهرات

والأحد، اشتبكت قوات الأمن السودانية مع محتجين في 3 مدن مع تواصل المظاهرات ضد حكم البشير للأسبوع الرابع.

ويشهد السودان احتجاجات فجرتها الأزمة الاقتصادية منذ 19 ديسمبر في أكبر تحد لحكم البشير المستمر منذ نحو 30 عاماً.



واستخدمت قوات الأمن الذخيرة الحية والغازات المسيلة للدموع لفض المظاهرات واعتقلت محتجين وشخصيات معارضة.



وذكرت لجنة تقصي حقائق حكومية أن عدد قتلى الاحتجاجات بلغ 24، بينما قالت منظمة العفو الدولية إن عدد القتلى 40 على الأقل.



وقال مسؤولون إن "مندسين" وراء هذه الاحتجاجات، وإن الحكومة تعكف على التعامل مع المشكلات الاقتصادية.