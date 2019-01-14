تركيا.. انفجار غاز قرب خط أنابيب ولا أنباء عن إصابات

قالت قناة (تي.آر.تي) الإخبارية التلفزيونية التركية، اليوم الاثنين، إن انفجار غاز وقع قرب خط أنابيب في إقليم سكاريا بشمال غرب البلاد.

وذكر مسؤول في قطاع الطاقة أنه يجري التحقيق في سبب الانفجار، لكن الدلائل الأولية تستبعد فرضية الهجوم. ولم ترد تقارير عن

إصابات.

وذكرت القناة أن فرق الإطفاء أرسلت إلى منطقة عريفية حيث وقع الانفجار. وأظهرت لقطات فيديو ألسنة اللهب ترتفع في وقت مبكر من الصباح.

وذكر حاكم الإقليم أحمد حمدي نايير "في تقديرنا أن الحادث وقع بسبب انهيار أرضي في خط التوزيع الرئيسي".

وأضاف أنه لا توجد منازل في المنطقة ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات وتابع أن فرق الإطفاء ووحدات خط الغاز تتعامل مع الانفجار.

وذكر مسؤول في قطاع الطاقة أنه يجري التحقيق في السبب، لكن الدلائل الأولية تستبعد فرضية الهجوم.



وذكرت وسائل الإعلام التركية أن فرق الإطفاء تكافح النيران في منطقة عريفية حيث وقع الانفجار. وبثت قناة "تي.آر.تي" الإخبارية لقطات للنيران.