غزة.. وفاة فتى فلسطيني خلال احتجاجات الجمعة

توفي فتى فلسطيني، صباح الاثنين، متأثراً بجروح أصيب بها برصاص الجيش الإسرائيلي خلال احتجاجات الجمعة قرب السياج الفاصل بين إسرائيل وقطاع غزة، وفق ما أعلن الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

وقال أشرف القدرة في بيان مقتضب: "قتل صباح اليوم الطفل عبد الرؤوف إسماعيل محمد صالحة (14 عاماً) متأثراً بجروح أصيب بها برصاص قوات الاحتلال يوم الجمعة الماضي شرق جباليا" شمال قطاع غزة.

وكانت فلسطينية في الأربعينات من عمرها قد قتلت برصاص الجيش الإسرائيلي في المواجهات التي اندلعت الجمعة قرب السياج الحدودي شرق قطاع غزة خلال احتجاجات "مسيرات العودة".

وبمقتل الفتى يرتفع إلى 243 عدد الفلسطينيين الذين قتلوا بنيران جيش الاحتلال منذ نهاية آذار/مارس 2018، معظمهم قرب الحاجز الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل، فيما قتل آخرون بقذائف دبابات أو غارات طائرات إسرائيلية. في المقابل، قتل جنديان إسرائيليان.

وتهدف احتجاجات "مسيرات العودة"، التي تنظمها الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار كل أسبوع، للمطالبة برفع الحصار الذي تفرضه إسرائيل على القطاع منذ أكثر من 10 سنوات، وبعودة اللاجئون الفلسطينيون إلى أراضيهم التي طردوا منها عام 1948.

وشهدت المواجهات خلال هذه الاحتجاجات تراجعاً نسبياً منذ التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وحماس، التي تسيطر على قطاع غزة، في تشرين الثاني/نوفمبر 2018.