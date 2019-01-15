الجنائية الدولية تبرئ رئيس ساحل العاج السابق غباغبو

المصدر: لاهاي - أسوشييتد برس

برأ قضاة المحكمة الجنائية الدولية رئيس ساحل العاج السابق، لوران غباغبو، ووزير الشباب السابق، تشارلز بلي غودي، من الجرائم التي ارتكبت في أعقاب الانتخابات المتنازع عليها في عام 2010، قائلين إن الادعاء فشل في إثبات حجته.

وفي ضربة مذهلة للادعاء، أمر القاضي كونو تارفوسير بالإفراج الفوري عن غباغبو (73 عاماً) وبلي غودي.

وقال تارفوسير اليوم الثلاثاء إن أغلبية الغرفة المكونة من ثلاثة قضاة قضت بأن الادعاء فشل في إثبات الاتهامات ضد الرجلين.

وكان محامو غباغبو وبلي غودي طلبوا من القضاة العام الماضي تبرئة الرجلين لعدم كفاية الأدلة.