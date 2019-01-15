رئيس وزراء إسرائيل يعلق على "قمر إيران البريء"

اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إيران بالكذب بشأن إطلاق قمر صناعي.

وقال بنيامين نتنياهو إن "القمر الصناعي البريء" المفترض الذي أطلق الثلاثاء هو في الحقيقة "المرحلة الأولى من صاروخ عابر للقارات"، تقوم إيران بتطويره في انتهاك للاتفاقيات الدولية.

وأضاف أن عملية الإطلاق تأتي في إطار أكاذيب الحكومة الإيرانية، بدءاً بإنكارها السعي لتطوير أسلحة نووية وتفاخرها بالاتفاق النووي الذي تم التوصل إليه مع القوى العالمية.

ومتحدثاً خلال مراسم تنصيب قائد الجيش الإسرائيلي الجديد، قال نتنياهو إن إسرائيل "عليها أن تكشف الأكاذيب. إيران تكذب طول الوقت".

وأعلنت إيران قيامها بعملية إطلاق من عمليتين لقمر صناعي تعتزم القيام بهما برغم انتقادات الولايات المتحدة. إلا أن القمر الصناعي "بيام" فشل في الوصول "للسرعة الضرورية" لدخول المدار.