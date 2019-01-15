صحيفة تركية: أنقرة تعتقل 192 شخصاً لشبهة صلتهم بغولن

قامت السلطات التركية باعتقال 192 شخصاً بتهمة الانتماء إلى حركة الخدمة التابعة للداعية فتح الله غولن، وهي الحركة التي صنفتها الحكومة "منظمة إرهابية"، وحمّلتها المسؤولية عن تدبير محاولة انقلاب عسكري فاشلة وقعت في 15 يوليو/تموز 2016، بحسب ما أفادت صحيفة "حرييت" التركية الثلاثاء.

ونقلت الصحيفة عن مكتب المدعي العام في أنقرة أنه صدرت أوامر اعتقال 50 عسكرياً متهماً، إضافة إلى 55 شخصاً متهمين باستخدمام تطبيق "بايلوك ByLock" للتراسل.

يذكر أن تركيا قامت بحظر "بايلوك" في أعقاب انقلاب 15 يوليو 2016 الفاشل، وقالت إن أعوان غولن يستخدمونه للتواصل.

وفي مقاطعة كونيا، اعتقلت السلطات التركية 50 شخصاً، بينهم عسكريون، على صلة بغولن، بحسب السلطات، فيما تم اعتقال 37 شخصاً في مقاطعتي موغلا وكوكايلي.

وكانت وزارة الداخلية التركية أعلنت اعتقال أكثر من 52 ألف شخص على صلة بغولن خلال عام 2018.

ويقيم المعارض غولن في الولايات المتحدة الأميركية منذ عام 1999، وتطالب أنقرة واشنطن بتسليمه.

وإجمالاً، وبحسب تقارير منظمات حقوق الإنسان الدولية، خضع 402 ألف شخص للتحقيق منذ محاولة الانقلاب الفاشلة، أوقف منهم نحو 60 ألفاً، كما فصل من العمل أو أوقف نحو 175 ألفا من مختلف هيئات ومؤسسات الدولة، نقلاً عن صحيفة "الشرق الأوسط".