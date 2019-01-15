طالبان تتبنى الهجوم قرب مجمع أجنبي في كابول

أعلنت حركة طالبان مسؤوليتها، الثلاثاء، عن هجوم بسيارة ملغمة قرب مجمع أجنبي شديد التحصين في العاصمة الأفغانية كابول، أسفر عن مقتل أربعة أشخاص، الاثنين.



وأصيب أكثر من 90 شخصاً في الهجوم قرب مجمع (القرية الخضراء)، الذي يضم عدة شركات ومؤسسات خيرية دولية.



وقال المتحدث باسم الحركة، ذبيح الله مجاهد، إن مسلحي طالبان مسؤولون عن الهجوم الذي "زعم" أنه تسبب في مقتل وإصابة عشرات من القوات الأجنبية والأفغانية.

ووقع الانفجار على طريق جلال آباد شرق كابول قرب مجمع (القرية الخضراء) المحصن بجدران مضادة للانفجارات ونقاط تفتيش، وفق مصدر أمني.

وقال مسؤول كبير بوزارة الداخلية، إن الانفجار دمر ثلاث نقاط تفتيش على الأقل، موضحاً: "أصيبت بعض المباني السكنية القريبة بأضرار جسيمة، وأصيب عدد من الحرس الخاص حول نقاط التفتيش عند القرية الخضراء بجروح بالغة".

وتعرضت القرية الخضراء لهجوم من جانب متطرفين في الماضي.