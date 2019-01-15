انتهاء هجوم نيروبي.. والحصيلة 14 قتيلاً

أعلن الرئيس الكيني أوهورو كينياتا الأربعاء، أن عناصر "حركة الشباب" الذين نفذوا هجوما ضد مجمع فندقي في نيروبي أوقع 14 قتيلاً على الأقل، "تمت تصفيتهم" على أيدي قوات الأمن في ختام حصار استمر نحو عشرين ساعة.

وقال الرئيس في مؤتمر صحافي "يمكنني التأكيد أن العملية الأمنية في (مجمع) دوسيت انتهت قبل نحو ساعة وأنه تمت تصفية كل الإرهابيين"، موضحاً أنه "تمت خسارة 14 شخصا بريئا" فيما تم إجلاء أكثر من 700 شخص من المجمع "في ساعات الصباح الأولى" حين كان لا يزال الهجوم مستمرا.

وتعرض مجمع فخم في العاصمة الكينية، نيروبي، بعد ظهر الثلاثاء، لهجوم تبنته "حركة الشباب" الصومالية المتطرفة.

ووقع انفجار في مجمع "دوسيت دي 2"، الذي يضم فندقا وعددا من أبنية المكاتب التي تشغلها شركات عالمية، أعقبه إطلاق نار لا يزال مستمراً. وأفاد مراسل لوكالة "فرانس برس" في الموقع عن تبادل إطلاق نار بين مسلحين وقوات الأمن.

وقال سايمون كرمب الذي يعمل في أحد تلك المكاتب، إن العمال تحصنوا داخل مكاتبهم بعد وقوع "العديد" من الانفجارات.

موضوع يهمك برأ قضاة المحكمة الجنائية الدولية رئيس ساحل العاج السابق، لوران غباغبو، ووزير الشباب السابق، تشارلز بلي غودي، من الجرائم... الجنائية الدولية تبرئ رئيس ساحل العاج السابق غباغبو العرب و العالم

في حين قال قائد شرطة نيروبي فيليب ندولو إنه تم إغلاق منطقة ريفرسايد درايف. ودوت صفارات الشرطة في المدينة فيما سمع صوت تحليق مروحية.

من جهته، قال المتحدث باسم الشرطة تشارلز أوينو: "جميع فرق الشرطة أرسلت إلى مكان الحادثة، ومنها عناصر مكافحة الإرهاب".

من ناحيته جوزيف بوينيت، قائد شرطة كينيا، قال إن مسلحين ربما ما زالوا داخل المبنى، وإن عملية الشرطة ما زالت مستمرة.

وشوهدت ألسنة النار وسحب الدخان الأسود تتصاعد من موقف السيارات في المجمع حيث اندلعت النيران في العديد من السيارات، فيما كان عشرات الأشخاص يفرون والبعض منهم تعرض لإصابات طفيفة.

قال شهود عيان إن 7 أشخاص على الأقل قُتلوا في الهجوم.

وأعلنت حركة الشباب الصومالية مسؤوليتها عن الهجوم الذي لا يزال مستمرا، بحسب موقع "سايت" المتخصص في مراقبة أنشطة الإرهابيين.

وقال متحدث باسم الحركة في الصومال عبد العزيز أبو مصعب لوكالة "رويترز": "نحن وراء الهجوم في نيروبي. العملية مستمرة. سنعلن التفاصيل لاحقا"، مشيراً إلى أن المقاتلين ما زالوا داخل المجمع.

وتعيد مشاهد الأحداث في حي ويستلاندز إلى أذهان النيروبيين الهجوم الإرهابي الدامي في 2013 عندما اقتحم مسلحون متطرفون مركز التسوق "ويستغيت" ما أدى إلى مقتل 67 شخصاً على الأقل.

وتعرضت كينيا لعدد من الهجمات بعد أن أرسلت جيشها إلى الصومال في تشرين الأول/أكتوبر 2011 لمحاربة جماعة الشباب المرتبطة بالقاعدة.

وفي 2 نيسان/أبريل 2015 قتلت حركة الشباب 148 شخصا في هجوم على جامعة غاريسا بشرق كينيا.