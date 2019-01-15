لبنان.. تحذير أميركي من خطورة التأخير في تشكيل الحكومة

حذر وكيل وزارة الخارجية الأميركية للشؤون السياسية، دافيد هيل، الاثنين، من خطورة التأخير في تشكيل الحكومة اللبنانية على اقتصاد البلد الصغير، بعد أكثر من سبعة أشهر من المشاورات الصعبة.

وكلف الرئيس اللبناني، ميشال عون، سعد الحريري، الذي يعد الزعيم السني الأبرز في البلاد، تشكيل الحكومة بعد انتخابات برلمانية جرت في أيار/مايو وكانت الأولى منذ تسع سنوات. ومنذ ذلك الحين، يواجه الحريري صعوبات في تشكيلها ناتجة عن خلافات حادة بين الأطراف السياسيين.

وخلال لقائه الحريري في بيروت، قال هيل إن "المجتمع الدولي يراقب عن كثب وضع الحكومة اللبنانية"، مشيراً إلى أن "هناك إصلاحات حاسمة تتراجع، فيما العوائق تثقل على الاقتصاد مما يعرض البلاد للخطر".

"الحفاظ على الثقة الدولية"

كما دعا حكومة تصريف الأعمال برئاسة الحريري إلى "المضي قدماً حيث يمكنها، خاصة على صعيد الاقتصاد، لتجنب مزيد من الضرر والحفاظ على الثقة الدولية".

ويحتاج لبنان إلى تأليف حكومة جديدة للاستفادة من قروض ومنح تعهد المجتمع الدولي تقديمها دعماً لاقتصاده خلال مؤتمر سيدر، الذي استضافته باريس في نيسان/إبريل.

وربطت معظم الجهات الدولية والمانحة مساعداتها بتحقيق لبنان سلسلة إصلاحات بنيوية واقتصادية وتحسين معدل النمو. ويثير التأخر في تشكيل الحكومة خشية من أزمة اقتصادية قد تؤدي إلى تدهور الليرة اللبنانية.

وكان الحريري قد حذر في وقت سابق من أن لبنان لا يمكنه البقاء مدة أطول من دون حكومة نتيجة الوضع الاقتصادي "الصعب". واتهم ميليشيات حزب الله، خصمه السياسي الأبرز وحليف إيران، بعرقلة تشكيلها.

وبعدما تجاوز عوائق عدة وبات على وشك الإعلان عن الحكومة قبل أكثر من شهرين، واجه الحريري عائقاً جديداً تمثل باشتراط حزب الله تمثيل ستة نواب سنّة معارضين له بوزير، الأمر الذي رفضه.

وفي لبنان البلد الصغير، ذي التركيبة الهشة، لا يمكن تشكيل الحكومة من دون توافق القوى الكبرى إذ يقوم النظام السياسي على أساس تقاسم الحصص والمناصب بين الطوائف والأحزاب.

مواجهة أنشطة إيران وحزب الله

واعتبر هيل أن "اختيار الحكومة يعود للبنانيين وحدهم، لكن نوع الحكومة المختارة يهمنا جميعاً - نحن يهمنا أن يكون لبنان مستقرا ومزدهرا - تماماً كما عدم قدرة اللبنانيين على الاختيار".

وأضاف: "إننا نمضي قدماً في جهودنا لمواجهة الأنشطة الخطيرة لإيران في أنحاء المنطقة، بما في ذلك تمويل وأنشطة المنظمات الإرهابية بالوكالة مثل حزب الله"، مشدداً على أن "من غير المقبول وجود ميليشيات خارجة عن سيطرة الدولة تقوم بحفر أنفاق هجومية عابرة للخط الأزرق إلى إسرائيل".

وأعلنت إسرائيل اكتشافها 6 أنفاق تتهم حزب الله بحفرها بهدف التسلل عبر الحدود.

وتفرض واشنطن عقوبات على عدد من قادة حزب الله الذي تصنفه منظمة "إرهابية".

وقدمت الولايات المتحدة، خلال العقد الماضي، مساعدات للجيش اللبناني والقوى الأمنية تقدر قيمتها بمئات ملايين الدولارات.

كذلك أكد هيل التزام بلاده العمل مع "مؤسسات الدولة الشرعية، بما في ذلك الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي".