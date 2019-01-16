الاتحاد الأوروبي:رفض الخطة يعزز احتمال بريكست دون اتفاق

قال الاتحاد الأوروبي، ليل الثلاثاء، إن رفض البرلمان البريطاني #خطة_بريكست يعزز احتمالات الخروج دون اتفاق.

وأعرب الاتحاد الأوروبي عن خيبته إزاء رفض مجلس العموم البريطاني اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وتحدث المسؤولون عن عدم وجود خيار بديل عن الاتفاق المطروح على الطاولة.

وفيما أكد رئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك "إذا كان الاتفاق مستحيلا وأن لا أحد يريد اتفاقا فمن يمتلك الشجاعة كي يقول ما هو الاتفاق الإيجابي الذي تريدونه". ودعا رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر بريطانيا "إلى توضيح نواياها في أقرب وقت ممكن لأن عقارب الساعة لا تتوقف".

ومن ناحيته، أعرب رئيس لجنة متابعة مفاوضات بريكست في البرلمان الأوروبي غي فورهوفشتات عن قلقه إزاء المأزق السياسي الذي سيدخله الاتحاد الأوروبي بسبب الأزمة السياسية في بريطانيا. وقال رئيس الوفد التفاوضي الأوروبي ميشيل بارنيي "المملكة المتحدة لا تمتلك حق الإملاء على الاتحاد الأوروبي حول الخطوة المقبلة التي يجب قطعها".

هذا وعقدت لجنة متابعة مفاوضات بريكست في البرلمان الأوروبي اجتماعا طارئا، ليل الثلاثاء إلى الأربعاء، فور إجراء عملية التصويت في مجلس العموم. وينتظر أن يعقد البرلمان الأوروبي اجتماعا استثنائيا صباح الأربعاء في ستراسبورغ لبحث تداعيات رفض الأغلبية في مجلس العموم البريطاني اتفاق بريكست.

وصوت النواب البريطانيون بغالبية ساحقة، الثلاثاء، على رفض اتفاق بريكست الذي توصلت إليه لندن مع بروكسل في تصويت تاريخي يترك مصير الخروج من الاتحاد معلقاً.

ورفض النواب في مجلس العموم بغالبية 432 صوتا مقابل 202 الاتفاق الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء تيريزا ماي مع الاتحاد الأوروبي.