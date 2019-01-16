المفوضية الأوروبية: نستعد لاحتمال بريكست بلا اتفاق

قال رئيس #المفوضية_الأوروبية جان كلود يونكر، ورئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشيل، الثلاثاء، إن الاتحاد الأوروبي سيبدأ تكثيف استعداداته لاحتمال خروج بريطانيا من الاتحاد دون التوصل إلى اتفاق.

وقال يونكر في بيان بعد رفض البرلمان البريطاني اتفاق الخروج الذي أبرمته لندن مع الاتحاد: "زاد خطر انسحاب المملكة المتحدة دون اتفاق بعد التصويت الذي جرى مساء اليوم".

وأضاف: "في حين أننا لا نرغب في حدوث ذلك، فستواصل المفوضية الأوروبية عملها الطارئ لضمان استعداد الاتحاد الأوروبي الكامل لذلك".

وكتب رئيس الوزراء البلجيكي على تويتر، إن بلاده ستكثف كذلك استعداداتها لاحتمال خروج بريطانيا دون اتفاق.

موضوع يهمك صوت النواب البريطانيون بالأغلبية، الثلاثاء، على رفض اتفاق بريكست الذي توصلت إليه لندن مع بروكسل في تصويت تاريخي يترك... صفعة مريرة لماي.. "النواب" البريطاني يرفض خطة البريكست العرب و العالم

وصوت النواب البريطانيون بغالبية ساحقة، الثلاثاء، على رفض اتفاق #بريكست الذي توصلت إليه لندن مع بروكسل في تصويت تاريخي يترك مصير الخروج من الاتحاد معلقاً.

ورفض النواب في مجلس العموم بغالبية 432 صوتا مقابل 202 الاتفاق الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء #تيريزا_ماي مع الاتحاد الأوروبي.