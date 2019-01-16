لافروف:مستعدون لإنقاذ معاهدة الصواريخ النووية مع أميركا

صرح وزير الخارجية الروسي #سيرغي_لافروف، الأربعاء، بأن موسكو على استعداد للعمل مع #واشنطن لإنقاذ معاهدة أسلحة مهمة بعد انهيار محادثات مؤخرا لإنقاذها.

وقال لافروف للصحافيين: "لا نزال على استعداد للعمل لإنقاذ معاهدة الصواريخ النووية متوسطة المدى".

وأصبح مصير المعاهدة مهدداً بشكل أكبر، الثلاثاء، بعد أن تبادلت موسكو وواشنطن الاتهامات بدفعها إلى حافة الانهيار.

والتقى دبلوماسيون أميركيون وروس كبار في جنيف وسط مخاوف واسعة بشأن مصير المعاهدة التي نجحت في إنهاء سباق للتسلح بعد توقيعها عام 1987.

وعقب الاجتماع، صرحت مساعدة وزيرة الخارجية الأميركية للحد من التسلح والأمن الدولي، أندريا ثومبسون، بأن الاجتماع "كان مخيِّبا للآمال، إذ من الواضح أن روسيا لا تزال تنتهك المعاهدة بشكل ملموس ولم تأت (إلى الاجتماع) وهي مستعدة لتفسير الكيفية التي تنوي من خلالها العودة للالتزام الكامل بها والذي يمكن التحقق منه".

واستضافت #روسيا المحادثات في قنصليتها في جنيف، حيث ترأس وفدها نائب وزير الخارجية، سيرغي ريابكوف. وقال ريابكوف بعد المحادثات إنه في حال انهيار المعاهدة، فإن "المسؤولية عن هذا الأمر تقع بشكل تام على الجانب الأميركي"، بحسب ما نقلت عنه وكالات روسية للأنباء.