مسلحون يهاجمون قريتين في مالي.. ويقتلون 20 مدنيا

قال المتحدث باسم الطوارق في مالي إن مسلحين هاجموا قريتين في منطقة ميناكا وسط البلاد قرب الحدود مع النيجر، وقتلوا على الأقل 20 شخصا.

وأضاف محمد آغ البشار من حركة أزواد الأربعاء أن مسلحين هاجموا قريتين أمس الثلاثاء، على بعد نحو 40 كيلومترا عن ميناكا. وقتل المهاجمون 20 مدنيا بينهم عجائز كما قتل بعض أفراد الأمن في الهجوم.

ولم يتبن أحد الهجوم حتى الآن لكنه يحمل بصمات المتطرفين الذين شنوا هجمات في المنطقة انتقاما من الطوارق الذين يقاتلون تنظيم داعش.

وتصاعدت الهجمات على المدنيين في منطقة ميناكا في مالي منذ 2018 عندما وثقت بعثة الأمم المتحدة في مالي نحو مائة حالة من انتهاكات حقوق الإنسان هناك.