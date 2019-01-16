نيروبي.. هجوم جديد وأميركا تعلن مقتل أحد رعاياها

سمع دوي #إطلاق_نار وانفجارات، اليوم الأربعاء، خلال محاولة السلطات الكينية إجلاء ناجين من هجوم لمتطرفين بالعاصمة #نيروبي والذي أسفر عن سقوط 14 قتيلا.

وقال عامل إغاثة إن إطلاق النار والانفجارات سمعت مرة أخرى في وقت مبكر اليوم الأربعاء فيما أجلت السلطات نحو 50 ناجيا من هجوم لمتشددين على مجمع فندقي وتجاري فاخر في العاصمة الكينية نيروبي.

وقال العامل إن من بين من تم إنقاذهم امرأة حاملا وابنة مشرع سابق. وغردت النائبة السابقة بوني خالاوالي أنه تم إنقاذها بعد أكثر من 12 ساعة من بدء هجوم المتشددين الصوماليين.

إلى ذلك أعلن مسؤول أميركي أن مواطنا أميركيا قتل الثلاثاء في هجوم نفذه مسلحون على مجمّع يضم فندقا ومكاتب في نيروبي.

وقال المسؤول في الخارجية الأميركية "نستطيع أن نؤكد أن مواطنا أميركيا قتل في الهجوم. نقدم تعازينا إلى عائلته وأصدقائه".

وتعرض مجمع فخم في العاصمة الكينية، نيروبي، بعد ظهر الثلاثاء، لهجوم تبنته "حركة الشباب" الصومالية المتطرفة.

ووقع انفجار في مجمع "دوسيت دي 2"، الذي يضم فندقا وعددا من أبنية المكاتب التي تشغلها شركات عالمية، أعقبه إطلاق نار لا يزال مستمراً.