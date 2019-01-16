3 مسؤولين من كوريا الشمالية يصلون واشنطن الخميس

ذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء، أن ثلاثة مسؤولين من #كوريا_الشمالية بينهم كبير مبعوثيها المشاركين في المفاوضات مع الولايات المتحدة، حجزوا في رحلة متجهة إلى واشنطن من بكين، الخميس.

وذكرت محطة "سي.إن.إن" الأميركية ووسائل إعلام كورية جنوبية نقلا عن مصادر مطلعة، أن من المتوقع أن يلتقي وزير الخارجية الأميركي #مايك_بومبيو، المسؤول الكوري الشمالي البارز، كيم يونغ تشول، الخميس أو الجمعة، في العاصمة الأميركية لمناقشة عقد قمة ثانية بين زعيمي بلديهما.

وقد يعني عقد اجتماع ثان اقتراب الجانبين من التوصل لحل وسط بعد أشهر من الخلافات بشأن كيفية المضي قدما في مساعي إنهاء البرامج النووية والصاروخية لبيونغ يانغ.

ونقلت "يونهاب"، الأربعاء، عن مسؤول صيني في المطار، لم تذكر اسمه، قوله إن كيم يونغ تشول، ونائب وزير الخارجية، تشو سون هوي، ومسؤولا ثالثا لديهم حجوزات في رحلة تابعة لشركة يونايتد إيرلاينز والتي تغادر بكين مساء الخميس متجهة إلى واشنطن.

ورد متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية على سؤال في وقت سابق عن إمكانية عقد اجتماعات بين مسؤولين بارزين من الجانبين: "ليس لدينا اجتماعات لنعلن عنها".

وتعهد زعيم كوريا الشمالية، كيم يونغ أون، بالعمل على نزع السلاح النووي خلال قمة مع الرئيس الأميركي، #دونالد_ترمب، في سنغافورة في يونيو/حزيران لكن لم يتحقق في الأمر تقدم يذكر منذ ذلك الحين.

وكان بومبيو يعتزم ملاقاة نظيره الكوري الشمالي في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي لكن تلك المحادثات ألغيت في الدقائق الأخيرة.

وقال سفير كوريا الجنوبية لدى الولايات المتحدة للصحافيين الأسبوع الماضي، إن الاتصالات بين بيونغ يانغ وواشنطن استؤنفت بعد أن ألقى كيم يونغ أون خطابا بمناسبة العام الجديد قال فيه إنه مستعد للقاء ترمب "في أي وقت".