السودان.. ارتفاع قتلى احتجاجات الخميس إلى 3

أطلقت الشرطة السودانية الذخيرة الحية صوب مشيعين خارج منزل محتج (60 عاماً)، توفي صباح الجمعة متأثراً بجروح أصيب بها الليلة الماضية، وفق وكالة رويترز.

وتجمع ما بين 2000 و3000 مشيع بحي بري في الخرطوم، حيث أصيب معاوية عثمان بالرصاص الخميس.

وقالت لجنة أطباء السودان إن طفلاً وطبيباً قتلا أيضاً الخميس بالرصاص في بري.

وذكرت اللجنة في بيان، الخميس، أن قوات الأمن "تصدت لمظاهرة بعنف مفرط ما أدى إلى مقتل الطبيب بابكر عبد الحميد والطفل محمد عبيد بالإضافة إلى عدد كبير من الإصابات الخطيرة".

واندلعت الاحتجاجات في ست مدن الخميس. ولم يرد متحدث باسم الشرطة بعد على طلب للتعقيب.

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من جهته، طالب حزب الأمة المعارض في بيان صدر، الخميس، "بتحقيق دولي حول جرائم القتل التي ارتكبت في حق المتظاهرين"، واصفاً تشكيل اللجنة بأنها محاولة لذر الرماد في العيون أمام المنظمات الدولية التي أكدت كل تقاريرها على "انتهاكات واسعة وجرائم بشعة بحق المواطنين العزل".

وأطلقت الشرطة السودانية، الخميس، الغاز المسيل للدموع على متظاهرين كانوا يسيرون نحو القصر الرئاسي في الخرطوم، وفق ما ذكر شهود لوكالة فرانس برس.

كما أفاد ناشطون لـ"العربية" أن اعتقالات واسعة تمت بصفوف المتظاهرين.