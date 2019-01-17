متسلل من إسرائيل في قبضة الجيش اللبناني.. وهذه هويته

تمكنت مخابرات الجيش اللبناني الخميس من إلقاء القبض على مشتبه به كان قد دخل لبنان، عبر التسلل من داخل الأراضي المحتلة قبل يومين.

وقد تم إلقاء القبض على المشتبه به في مدينة #صور ، جنوب لبنان، وهو في عهدة مخابرات الجيش، بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية للأنباء.

إلى ذلك، أصدرت قيادة الجيش، بياناً أوضحت فيه، أنه "بعد عمليات بحث مستمرة من الجيش، تمكّنت دورية من مديرية المخابرات من العثور على المواطن الأميركي "COLIN EMERY" متخفياً في أحد أحياء صور".

وأكدت أنه تم توقيفه بعد الاشتباه بدخوله بتاريخ 15/ 1/ 2019 من الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى داخل الأراضي اللبنانية وقد بوشر التحقيق معه بإشراف القضاء المختص.

يذكر أن كولين كان دخل بزي الجيش الإسرائيلي الثلاثاء، إلى بلدة عيتا الشعب الحدودية في جنوب لبنان، ومعه صندوق، إلا أنه فوجئ ببعض الأهالي، فما كان منه إلا أن فر هارباً، تاركاً الصندوق وأوراقا ثبوتية، باللغة العبرية.