روسيا تكذّب داعش.. انفجار الأورال سببه تسريب غاز

نفت السلطات الروسية تقارير صحفية تفيد بأن هجوما إرهابيا هو السبب في انفجار أسقط مبنى سكنيا وأسفر عن مقتل 39 شخصا.

وقع الانفجار في مبنى في مدينة مانايتاغورسك في جبال الأورال في 31 ديسمبر/كانون الأول. وغذت تقارير رسمية متفرقة وحادثة أمنية في اليوم التالي تكهنات بأن الانفجار كان تفجيرا مستهدفا.

وأعلنت "صحفية النبأ" الأسبوعية التي تصدر عن تنظيم داعش في عدد أمس الخميس مسؤولية التنظيم عن الانفجار في مانايتاغورسك، وقالت إن إعلان المسؤولية لم يأت في وقت سابق لمخاوف أمنية.

ولم يقدم التنظيم دليلاً يدعم مزاعمه واكتفى بالقول إن "مفرزة أمنية" زرعت متفجرات داخل المبنى قبل أن تنسحب دون أن يمسها أذى.

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لكن لجنة التحقيق الروسية نفس اليوم الجمعة التقارير، كما أكد المحققون أنهم لم يعثروا على آثار متفجرات في مكان الحادث.

وذكّرت اللجنة بأن تنظيم داعش لديه تاريخ من إعلانات المسؤولية الكاذبة عن مثل هذه العمليات.

وقالت اللجنة التحقيق إن المحققين يبحثون كل الأسباب المحتملة للانفجار. وذكرت أن النظرية الأولى لدى المحققين هي أن الانفجار وقع نتيجة تسرب غازي، مضيفةً أنه من المبكر جدا التوصل لنتائج قاطعة.

وزار الرئيس فلاديمير بوتين مكان الحادث الذي يبعد نحو 1700 كيلومتر شرقي موسكو يوم 31 ديسمبر/كانون الأول. وأمر بعد ذلك بنقل جميع سكان المبنى المتضرر إلى منازل أخرى.