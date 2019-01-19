ارتفاع حصيلة الحريق في أنبوب النفط بالمكسيك لـ66 قتيلا

أوقع الحريق في أنبوب نفط في وسط المكسيك 66 قتيلاً و76 جريحاً كما أعلن السبت عمر فياض حاكم ولاية ايدالغو حيث وقعت الكارثة.

وقال خلال مؤتمر صحافي في مكسيكو حيث التقى الرئيس المكسيكي اندريس مانويل لوبيز اوبرادور إن "الحصيلة التي وصلتنا قبل دقائق هي 66 قتيلاً و76 جريحاً". وكانت الحصيلة السابقة تشير إلى سقوط 21 قتيلاً.

موضوع يهمك قتل 21 شخصاً على الأقل وأصيب 71 آخرون، الجمعة، عندما انفجر خط أنابيب، تعرض للتخريب على يد من يشتبه بأنهم لصوص وقود وسط... عشرات الجثث المتفحمة بانفجار خط أنابيب وسط المكسيك العرب و العالم

وكان الخبراء يعملون السبت على سحب الجثث المتفحمة من الموقع الذي يتولى حراسته جنود فيما لا تزال رائحة الدخان منبعثة في الهواء.

وقال شهود عيان إن عشرات الأشخاص كانوا يحملون غالونات لتعبئتها من النفط المتسرب من الأنبوب حين وقع الانفجار الجمعة.

وأظهر شريط فيديو التقط بعد وقوع الانفجار أشخاصا يهربون من الموقع ويطلبون المساعدة فيما كانت النيران تضيء السماء في بلدة تلاويليلبان في ولاية ايدالغو على بعد نحو 105 كيلومترات شمال العاصمة مكسيكو.

وتأتي هذه الكارثة فيما تشن الحكومة المكسيكية الفدرالية حرباً على سرقة النفط، المشكلة التي كلفت المكسيك ما يصل إلى ثلاثة مليارات دولار في العام 2017.

وتوجه الرئيس المكسيكي إلى موقع الانفجار فجر السبت.