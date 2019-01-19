الجيش الفرنسي يعلن مقتل 15 متطرفا في غارات على مالي

أعلن الجيش الفرنسي أنه نفذ غارات جوية، وسط مالي أسفرت عن مقتل نحو 15 من أعضاء جماعة متطرفة مجهولة كانوا يستعدون لشن هجوم.

قال الجيش في بيان السبت إنه نفذ الغارات في العاشر من يناير/كانون الثاني بالتنسيق مع القوات المسلحة في البلاد.

جاء في البيان أن المتطرفين كانوا يخططون لشن هجوم على "مؤسسة رمزية" في منطقة ديالوب.

تتعرض مالي لتهديد من قبل عدد من الجماعات المتطرفة التابعة لتنظيمي "القاعدة" و"داعش".

أدت الشكوك حول الدعم المزعوم للتطرف إلى عدد متزايد من الاشتباكات الدموية بين المجتمعات في المنطقة الوسطى بالبلاد.

تشارك فرنسا بقوة بارخان لمكافحة الإرهاب غرب إفريقيا يبلغ قوامها 4500 عنصر، وهي أكبر عملية عسكرية خارج البلاد.