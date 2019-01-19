تركيا.. فصل 15213 عسكرياً منذ 2016 من وزارة الدفاع

أعلنت وزارة الدفاع التركية أنه تم فصل 15 ألفاً و213 عنصراً من فروع الجيش التركي، بينهم ضباط كبار ورتب مختلفة، منذ الـ 15 من تموز/يوليو عام 2016، وهو يوم المحاولة الانقلابية الفاشلة ضد الرئيس رجب طيب أردوغان.

وأضافت المتحدثة باسم الوزارة، خلال مؤتمر صحافي عقد في مقرّ الوزارة في أنقرة، ناديدة شبنام أكطوب، أنه تم خلال نفس الفترة، فتح تحقيقات مع 6 آلاف و838 ضابطاً وعنصراً في الجيش التركي، وأن التحقيقات معهم مستمرة.

وتقول السلطات التركية إن هذه الإجراءات تأتي في سياق محاربة تنظيم فتح الله غولن، الذي يصنف في تركيا تنظيماً إرهابياً محظوراً، منذ المحاولة الانقلابية.

وتتهم السلطات التركية، جماعة غولن بالوقوف خلف تلك المحاولة الانقلابية، لكن الأخير المقيم في الولايات المتحدة ينفي ذلك.

وكان وزير العدل التركي عبد الحميد غول قد قال في وقت سابق من الشهر الجاري إن 31088 شخصاً دينوا أو سجنوا بسبب صلتهم بغولن.

ويدافع المسؤولون الأتراك عن الحملة من خلال الإشارة إلى الحاجة إلى إزالة آثار حركة غولن التي يشبهونها بأنها "فيروس" تغلغل في المؤسسات الرئيسية.