حرب طرابلس "تلتهم" مصورا.. محمد قتل أثناء الاشتباكات

لقي مصور يعمل في وكالة " #أسوشييتد_برس" الأميركية مصرعه، السبت، لدى تغطيته #اشتباكات بالعاصمة الليبية #طرابلس بين قوة "حماية طرابلس" و"اللواء السابع".

وأوردت مصادر إعلامية مقتل المصور الصحافي #محمد_بن_خليفة أثناء تغطية الاشتباكات المندلعة منذ أيام في طرابلس.

وأفيد عن مقتله متأثراً بجراح أصيب بها إثر انفجار عبوة بالقرب منه.

ونعى العديد من زملاء المهنة والأصدقاء محمد على مواقع التواصل، وتأسف بعضهم على طفلته الصغيرة التي ولدت منذ فترة والتي ستكبر دون أن تعرف والدها.

ويعد الصحافي الليبي الضحية الـ15 بين القتلى الذين سقطوا إثر الاشتباكات المسلحة بين قوات اللواء السابع وقوة حماية طرابلس التابعة لحكومة الوفاق الوطني المستمرة منذ الأربعاء الماضي.

وتدور رحى الاشتباكات في عدد من المناطق جنوب طرابلس، وبالضبط بمحيط قصر بن غشير وطريق وادي الربيع وخلة الفرجان ومحيط المطار.

أكدت وزارة الصحة التابعة لحكومة الوفاق الوطني الليبية في وقت سابق مقتل 14 شخصا بالاشتباكات، بينهم 3 مدنيين و10 عناصر من الجماعات المسلحة المتصارعة، فيما لم تحدد هوية قتيل واحد.

وأعلنت الوزارة عن ارتفاع عدد المصابين في الاشتباكات ليبلغ 60 شخصا، من بينهم 7 مدنيين، وأجلت السلطات 211 عائلة من منطقة القتال.