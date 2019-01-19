مقتل 52 من عناصر "الشباب" في غارة أميركية بالصومال

أعلن #الجيش_الأميركي أنه شن #غارة جوية في #الصومال أسفرت عن مقتل 52 من عناصر #حركة_الشباب المتطرفة، وذلك ردا على هجوم استهدف قوات صومالية.

وقالت قيادة الجيش الأميركي في إفريقيا في بيان إن الغارة شنت السبت بالقرب من مدينة جلب بمنطقة جوبا الوسطى.

وقالت الولايات المتحدة إن قوات صومالية تعرضت لهجوم شنته "مجموعة كبيرة" من المتطرفين المرتبطين بتنظيم القاعدة.

ولم يذكر البيان كم عدد عناصر القوات الصومالية الذين قتلوا أو أصيبوا.

ولم ترد تقارير حول مقتل أو إصابة أميركيين.

وتسيطر حركة الشباب على مناطق واسعة من ريف جنوب ووسط الصومال، وتواصل شن هجمات دقيقة في العاصمة مقديشو وأماكن أخرى.

وكانت الحركة أعلنت مسؤوليتها عن هجوم دموي استهدف فندقا فاخرا في العاصمة الكينية الثلاثاء.