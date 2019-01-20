أفغانستان تستعد لانتخابات رئاسية بين غني وعبد الله

سجل الرئيس الأفغاني #أشرف_غني، والرئيس التنفيذي للبلاد، عبد الله عبد الله، الأحد، اسميهما لخوض انتخابات الرئاسة في وقت لاحق من العام، ما يمهد الساحة لمباراة إعادة بعد اقتراع عام 2014 الذي شهد نزاعا عنيفا أفضى إلى اتفاق تقاسم للسلطة بوساطة أميركية.

غني وعبد الله هما المرشحان الأوفر حظا بين أربعة عشر مرشحا سجلوا أسماءهم لخوض الانتخابات الأفغانية المقررة في العشرين من يوليو/تموز المقبل.

وتأتي الانتخابات في وقت تعمل فيه الولايات المتحدة على تسريع الجهود لإنهاء الحرب التي دامت 17 عامًا.

ويحاول مبعوث أميركي إعادة إطلاق محادثات السلام مع حركة #طالبان، التي تسيطر على نصف البلاد تقريبا وتنفذ هجمات شبه يومية على قوات الأمن الأفغانية.

وقال غني في خطاب مقتضب بعد التسجيل "سوف نحقق السلام، لكننا لن نستجديه". وتعهد غني أيضا بمحاربة الفقر.

غني وعبدالله كانا كفرسي رهان في انتخابات 2014، التي شهدت جولة إعادة، لكن قبل ظهور نتائج جولة الإعادة، أكد عبد الله حدوث تلاعب كبير وحذر من احتجاجات واسعة.

وتوسط جون كيري، الذي كان وزيرا للخارجية الاميركية آنذاك، وساعد في تشكيل حكومة وحدة، كما أقنع مفوضية #الانتخابات_الأفغانية بإلغاء إعلان نتائج جولة الإعادة التي بدا أن غني على وشك الفوز بها.

وتم اختيار غني رئيسا وتولى عبدالله منصبا مستحدثا هو الرئيس التنفيذي.

وكان مقررا أن يدوم الاتفاق عامين، لكنه استمر حتى الوقت الحالي، ما أدى إلى حدوث انقسامات عميقة في الحكومة التي تكافح لمحاربة معاودة طالبان نشاطها.

وأعلن عبد الله أنه في حال انتخابه رئيسا سوف يختار رئيسا تنفيذيا للبلاد، بينما يفضل غني إلغاء المنصب.