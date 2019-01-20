أفغانستان.. نجاة حاكم إقليم من هجوم بسيارة ومقتل 8 حراس

قال مسؤولون محليون، إن ما لا يقل عن 8 من أفراد الأمن الأفغاني قتلوا صباح اليوم الأحد في انفجار سيارة ملغمة استهدف موكب حاكم إقليم لوجار بجنوب أفغانستان، لكن الحاكم لم يصب بسوء.

وقال شاهبور أحمد زاي، المتحدث باسم شرطة لوجار، إن المهاجم فجر السيارة الملغمة قرب موكب حاكم الإقليم على طريق سريع رئيسي بين لوجار والعاصمة كابول.

وتابع: "أصيب للأسف 10 آخرون وقد يرتفع عدد الضحايا"، مضيفاً أن قائد وكالة المخابرات في الإقليم كان أيضاً في الموكب ولكنه لم يصب.

وأعلن ذبيح الله مجاهد، المتحدث باسم حركة طالبان، في بيان، مسؤولية الحركة عن الانفجار، وقال إن "عدداً كبيراً" من القوات الخاصة الأفغانية سقط بين قتيل أو جريح.

ويقع إقليم لوجار على بعد نحو 75 كيلومتراً من كابول، وهو البوابة الاستراتيجية للعاصمة وعرضة لهجمات بسبب وجود طالبان النشط في معظم مناطق الإقليم.

وعلى الرغم من محادثات السلام التي تجريها مع الولايات المتحدة، صعدت طالبان الهجمات في أقاليم استراتيجية في الشهور القليلة الماضية في إطار معركتها لطرد القوات الأجنبية والإطاحة بالحكومة المدعومة من الغرب وإعادة فرض سيطرتها.