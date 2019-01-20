اعتقال اثنين على صلة بهجوم "مفخخة" في أيرلندا الشمالية

أعلن مسؤولون في #أيرلندا_الشمالية أن رجلين اعتقلا، في ساعة مبكرة من صباح الأحد، بسبب هجوم بسيارة ملغمة في مدينة #لندنديري، وأن الشرطة تحقق في مدى مسؤولية جماعة الجيش الجمهوري الأيرلندي الجديد عن الهجوم.

وقال مسؤول الشرطة، مارك هاميلتون، في مؤتمر صحافي، إن الرجلين، وهما في العشرينات من العمر، اعتقلا بعد ساعات من الانفجار الذي وقع مساء أمس السبت خارج مبنى محكمة المدينة.

وأضاف: "لحسن الحظ لم يسفر (الهجوم) عن سقوط قتلى، لكن من الواضح أنها كانت محاولة كبيرة جدا لإسقاط قتلى في هذه المدينة".

وأوضح هاميلتون أن التحقيق يركز بالأساس على جماعة #الجيش_الجمهوري_الأيرلندي_الجديد، وهي واحدة ضمن عدد قليل من الجماعات المعارضة لاتفاق سلام أُبرم عام 1998، وأنهى إلى حد كبير عنفا استمر في أيرلندا الشمالية 30 عاما. وشنت جماعة الجيش الجمهوري الأيرلندي الجديد هجمات متفرقة خلال السنوات الأخيرة.