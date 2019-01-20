البشير: مخربون من أعداء الوطن وأحزاب استغلوا التظاهرات

قال الرئيس السوداني #عمر_البشير ، اليوم الأحد، إن مخربين من أعداء الوطن وبعض الأحزاب استغلوا #التظاهرات ، مشددا على الدفاع عن #السودان وحفظ أمنه واستقراره وسلامة أراضيه.

وأضاف البشير أن الوصول إلى السلطة يتم عبر صناديق الاقتراع، مشيرا إلى أن الشباب هم مستقبل السودان وستحقق الدولة مطالبهم العادلة، مبديا في الوقت ذاته احترامه للشباب الذين تظاهروا بحثا عن أوضاع أفضل.

وفرقت الأجهزة الأمنية السودانية، السبت، بقنابل الغاز المسيلة للدموع احتجاجات طلابية في عدد من الجامعات بالعاصمة الخرطوم من بينها جامعة السودان العالمية وجامعة الرازي.

في غضون ذلك، أكد الفريق أول د. ركن كمال عبدالمعروف رئيس الأركان المشتركة أن القوات المسلحة في أحسن حالاتها وهي أكثر قوة وتماسكا وأنها منتبهة لكل ما يحاك من مؤامرات في حق السودان وأنها ستظل تضطلع بمهامها على الوجه الأكمل حفاظا على القيم والموروثات وتصديا لأعداء الوطن.

موضوع يهمك فرقت الأجهزة الأمنية السودانية، السبت، بقنابل الغاز المسيلة للدموع احتجاجات طلابية في عدد من الجامعات بالعاصمة الخرطوم... رئيس الأركان السوداني: قواتنا منتبهة لما يحاك ضدنا العرب و العالم

وشهد السودان السبت هدوءا نسبيا، ولم تسجل مظاهرات في العاصمة الخرطوم، ولم ترد أي أخبار عن مظاهرات في الولايات الأخرى.

في السياق نفسه جدد اتحاد المهنيين السودانيين دعوته للمحتجين إلى مزيد من التظاهرات في أرجاء البلاد، بينها مسيرة نحو البرلمان في الخرطوم الأحد لتقديم مذكرة تدعو الرئيس البشير للتنحي.

ويشهد السودان منذ 19 كانون الأوّل/ديسمبر احتجاجات، عقب قرار الحكومة رفع أسعار الخبز.