الرئيس السوداني: مندسون يقتلون المتظاهرين

أكد الرئيس السوداني، #عمر_البشير، وجود مندسين بين صفوف المتظاهرين يقومون بعمليات قتل لإثارة الفوضى في البلاد.

وقال إن "قوى معادية للإسلام تتآمر على الاستقرار في السودان"، محذراً "الشباب من المتاجرة بهم".

وشدد على أن "مبادئ الحكم لم تتغير منذ توليه السلطة". وجاء ذلك خلال كلمة ألقاها الرئيس السوداني أثناء زيارة إلى ولاية النيل الأبيض.

وأشار إلى وجود عناصر مندسة داخل المظاهرات تقوم بقتل المتظاهرين باستخدام "أسلحة لا يملكها الجيش أو الشرطة".

وأضاف أن "الطبيب الذي قُتل في الخرطوم مؤخرا سقط ضحية بعض المندسين في التظاهرات".

وكشف عن "اعتقال عناصر تابعة لحركة متمردة في دارفور"، موضحاً أن تلك العناصر اعترفت خلال التحقيقات بقتل المتظاهرين.

وأعلن أن "الشباب خرجوا للتعبير عن أنفسهم لكن قوى تخريبية اندست وسطهم لنشر الفوضى".

وذكر أن "صناديق الاقتراع هي التي تقرر من يحكم"، "وأن انتخابات العام المقبل ليست ببعيدة وسنحترم خيار الشعب السوداني".