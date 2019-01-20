بيروت.. اجتماع مصري أردني عراقي حول العلاقات المشتركة

عقد اليوم الأحد كل من وزير الخارجية المصري سامح شكري، ووزير الخارجية وشؤون المغتربين بالأردن أيمن الصفدي، ووزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم، اجتماعاً ثلاثياً في بيروت على هامش اجتماعات القمة التنموية العربية.

وناقش الوزراء سبل تعزيز التعاون بين الدول الثلاث في المجالات الاقتصادية والتنموية والتعاون الفني في مختلف القطاعات، كما تم استعراض التطورات الإقليمية، وسبل دعم التنسيق في مختلف القضايا السياسية وتعزيز الأمن القومي والمصالح العربية المشتركة ومكافحة الإرهاب وإعادة الإعمار.

وأكد الوزراء اعتزامهم مواصلة اللقاءات والتشاور لمواصلة العمل المشترك فيما بين الدول الثلاث لتعزيز الاستقرار في المنطقة وتطوير التعاون في مختلف الصعد.