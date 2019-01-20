ضوء أخضر إسرائيلي.. أموال قطر إلى حماس مجدداً

أعلنت إسرائيل، الأحد، أنها أزالت حظر تمرير أموال المنحة القطرية لقطاع غزة عن شهر كانون الثاني/يناير، التي تم تجميدها منذ أسبوعين.

ومن المقرر أن يصل السفير القطري، محمد العمادي، مع حقائب الأموال، الليلة أو غداً إلى مطار بن غوريون، ومن هناك سينتقل إلى غزة.

واعتبارا من 8 الجاري، أصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قرارا بعدم تحويل الأموال إلى قطاع غزة وحماس.

وحاصرت إسرائيل قطاع غزة منذ استيلاء حماس على السلطة هناك عام 2007.

وتم تحويل القسط الأول من المنحة القطرية في تشرين الثاني/نوفمبر 2018، حيث اضطر نتنياهو إلى الدفاع عن نفسه أمام طوفان من الانتقادات الحادة من جانب أعضاء الائتلاف والمعارضة، الذين زعموا أنه استسلم لحماس، بل إن الوزير نفتالي بينيت وصف الوضع قائلاً إن إسرائيل تدفع "أموال الحماية لمنظمة إرهابية، مما يعرض إسرائيل للخطر".

وكانت الدفعة الأولى من المنحة القطرية أحد العوامل الرئيسية التي هددت استقرار حكومة نتنياهو، إذ انسحب وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان من الائتلاف بعدما سمح نتنياهو بتحويل تلك الدفعة، ووصف آنذاك السياسة الإسرائيلية فيما يتعلق بغزة بأنها "متساهلة".