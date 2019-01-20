ماكغورك يغضب أنقرة.. وقالن يرد: اتهاماتكم هراء

استنكر المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، الأحد، "الاتهامات" التي أدلى بها بريت ماكغورك، مبعوث الولايات المتحدة السابق لمحاربة تنظيم داعش، في مقال نشر قبل يومين في الواشنطن بوست.

وقال قالن في سلسلة تغريدات، بحسب ما أفادت وكالة الأناضول التركية: "تحليلكم خاطئ، والاتهامات التي وجهتموها ضد تركيا هراء بمعنى الكلمة، وما هي إلا بروباغندا جديدة تقومون بها لصالح PKK (حزب العمال الكردستاني").

موضوع يهمك في مثل هذا اليوم من العام الماضي، شنّ الجيش التركي ومعه مسلّحون موالون له من المعارضة السورية المسلّحة هجوماً على مدينة... عام على "غصن الزيتون" التركي.. هذا ما حلّ بعفرين وأهلها سوريا

وتابع قائلاً: "تركيا أنقذت مئات الآلاف من العرب والأكراد والسريان وغيرهم من السوريين.. تريدون منح حياة جديدة لـ PKK، وهذا لن يحدث".

وكان ماكغورك انتقد قرار الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، بالانسحاب من سوريا بعد "مكالمة هاتفية أجراها مع أردوغان" على حد تعبيره، مشدداً على أن ترك تركيا تدخل إلى ما يسمى بالمنطقة الآمنة سيؤدي إلى انتشار الفوضى.

وأضاف أن معظم الفصائل المدعومة من أنقرة في إدلب، متطرفة وتنتمي للقاعدة، وتسعى إلى محاربة الأكراد أكثر من داعش.