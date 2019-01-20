مالي.. مقتل 8 من جنود حفظ السلام التشاديين بهجوم إرهابي

قال مصدر مقرب من قوة الأمم المتحدة في مالي إن ما لا يقل عن 8 من جنود حفظ السلام التشاديين قتلوا، الأحد، في "هجوم إرهابي" استهدف قاعدة عسكرية للمنظمة الدولية في شمال شرقي مالي.

وكانت حصيلة سابقة أكدت مقتل 4 إلى 6 جنود.

وتابع المصدر في كيدال، التي تبعد نحو 200 كلم جنوب القاعدة: "وفقاً لحصيلة جديدة مؤقتة، قتل 8 من قوات حفظ السلام (التشاديين)" في أغلوك حيث وقع الهجوم في الصباح الباكر.

وفي وقت سابق، قال مصدر الدبلوماسي لفرانس برس: "قتل أربعة على الأقل من القبعات الزرق جنسياتهم تشادية، وقتل العديد من الإرهابيين في بلدة أغيلوخ"، فيما ذكر المصدر الأمني من جهته أن "هناك 6 قتلى على الأقل، و19 جريحا بين الشاديين وقتل العديد من الإرهابيين".