إسرائيل تهدد "سنطرد إيران من سوريا".. وجنرال إيراني يرد

أعلن وزير الاستيعاب الإسرائيلي، يوآف غالنت، الاثنين، أن "إسرائيل ستطرد إيران من سوريا". وفي تعليق له على الأحداث الأمنية على الحدود الشمالية مع سوريا، قال غالنت بحسب ما نقل موقع إسرائيلي، "إن إسرائيل لن تسمح بتأسيس جيش إيراني في سوريا".

وأضاف: "سنطرد إيران من سوريا، ولا يمكننا السماح لحزب الله بفتح جبهة أخرى في مرتفعات الجولان".

وأتت تلك التصريحات بعد أن نفذت إسرائيل سلسلة غارات ليل الأحد- الاثنين، على عدة مواقع في سوريا، قالت إنها تعود لفيلق القدس الإيراني.

وأعلن الجيش الإسرائيلي في وقت سابق الاثنين أن الغارات أتت رداً على إطلاق صاروخ من سوريا باتجاه مرتفعات الجولان المحتل.

موضوع يهمك أكثر من أمر لافت للنظر، في الغارات التي شنتها أربع مقاتلات إسرائيلية على محيط مطار دمشق ومنطقة الكسوة جنوب العاصمة... لماذا شنت إسرائيل غارات على سوريا ونتنياهو بالخارج؟ العرب و العالم

إلى ذلك، أكد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو الاثنين أنه لن يسمح "بالاعمال العدوانية الإيرانية". وقال في حفل تدشين مطار جديد في جنوب إسرائيل "مساء أمس، وجه سلاح الجو ضربة قوية ضد أهداف إيرانية في سوريا بعدما أطلقت إيران صاروخاً من هناك في اتجاه إسرائيل".

وأضاف "لن نسمح بمثل هذه الأعمال العدوانية. نحن نعمل ضد إيران وضد القوات السورية التي هي أدوات العدوان الإيراني".

إيران ترد.. "ننتظر محو إسرائيل"

في المقابل، هددت إيران بـ"محو إسرائيل". وقال قائد القوات الجوية الإيرانية، الاثنين، إن بلاده تنتظر بفارغ الصبر قتال إسرائيل ومحوها.

ونقل موقع وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباء، وهو موقع يخضع لإشراف التلفزيون الإيراني الرسمي، عن البريجادير جنرال عزيز نصير زاده قوله: "الشبان في القوات الجوية مستعدون تماماً وينتظرون بفارغ الصبر مواجهة النظام الصهيوني ومحوه من على وجه الأرض".

يذكر أن إيران لطالما جاهرت بالعداء لإسرائيل، إلا أن أي مواجهة مباشرة لم تقع بين الدولتين على الرغم من إعلان إسرائيل عدة مرات سابقة استهدافها مقرات إيرانية في سوريا، منذ بدء الحرب السورية منتصف عام 2011.