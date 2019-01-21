روسيا.. سفن أميركا يجب أن تبتعد عن البحر الأسود

أعلن ألكسي بوشكوف، العضو البارز بمجلس الاتحاد الروسي، أن إبحار سفن حربية أميركية بالبحر الأسود ليس له علاقة بأمن #الولايات_المتحدة، وإنما هو بدافع السياسة الداخلية، مشيرا إلى أن السفن يجب أن تبقى بعيدا عن ساحل #روسيا.

وكانت المدمرة الأميركية، #دونالد_كوك، المزودة بصواريخ موجهة قد بدأت التحرك صوب البحر الأسود، السبت "لإجراء عمليات أمن بحرية وتعزيز الاستقرار البحري الإقليمي والاستعداد المشترك ورفع القدرات البحرية"، وفق ما ورد في بيان للبحرية الأميركية.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن مركز قيادة الدفاع الوطني الروسي قوله، إن الأسطول الروسي في البحر الأسود بدأ يتابع تحركات المدمرة بمجرد دخولها المنطقة.

وكتب بوشكوف، عضو لجنة سياسة الإعلام بمجلس الاتحاد الروسي، على تويتر، الأحد: "باتت زيارات السفن الحربية الأميركية للبحر الأسود متكررة. هذه الزيارات لا صلة لها بالأمن الأميركي".

وأضاف: "هم يتباهون بعَلَمهم، ويرسلون إلينا بإشارة، ويسترضون أعضاء برلمانهم الذين يطالبون بإرسال أسطول عسكري كامل إلى البحر الأسود. يجب أن يبقوا بعيدا عن سواحلنا".

وجددت محكمة في روسيا هذا الأسبوع حبس 24 بحارا أوكرانيا احتجزتهم موسكو هم وسفنهم في نوفمبر/تشرين الثاني في مضيق #كيرتش، الذي يربط البحر الأسود ببحر آزوف. وهم متهمون بدخول مياه إقليمية روسية بشكل غير مشروع.

ومن جانبه، قال ماثيو جيه. باول قائد المدمرة دونالد كوك في بيان، إن "دخولنا البحر الأسود سيظهر قدرة البحرية على تضافر العمل لتتبع الأهداف الأمنية المشتركة وسيمكننا من التعامل بفاعلية مع أي أزمات مستقبلية أو ردع أي عدوان".