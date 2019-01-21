مقتل 10 من قوات حفظ السلام الدولية بهجوم في مالي

قالت بعثة الأمم المتحدة في مالي إن 10 من جنودها لحفظ السلام من تشاد قتلوا وأصيب ما لا يقل عن 25 آخرين عندما كانوا يصدون هجوما شنه مسلحون قرب قرية بشمال مالي اليوم الأحد.

ولم تتضح هوية المهاجمين بعد. وتتمركز قوات حفظ السلام وقوات فرنسية في شمال مالي لقتال الجماعات المتطرفة

والتي ينظر إليها على أنها تمثل أكبر تهديد للأمن بمنطقة الساحل الإفريقي.

وقالت بعثة حفظ السلام إن الاشتباك وقع قرب قرية اجولهوك في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد بعد هجوم شنه "مهاجمون في عدد كبير من المركبات المسلحة".

وأضافت أن قوات حفظ السلام صدت الهجوم لكن 10 منهم قتلوا كما أصيب ما لا يقل عن 25 آخرين.