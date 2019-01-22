قصف مدفعي إسرائيلي يقتل فلسطينياً في غزة

قُتل فلسطيني اليوم الثلاثاء في قصف مدفعي إسرائيلي في غزة، بينما أصيب جندي من الاحتلال الإسرائيلي بجروح متوسطة في إطلاق نار على دورية على حدود قطاع غزة.

وقال الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية التابعة لحماس في قطاع غزة أشرف القدرة في بيان إن محمود العبد النباهين (24 عاماً) قُتل وأصيب اثنان آخران جراح أحدهما خطرة.

من جهته، قال الجيش الإسرائيلي إن جنديا أصيب بجروح طفيفة، مضيفاً أن دبابات إسرائيلية قصفت موقعا تابعا لمسلحي حركة حماس ردا على هذا.

بالتزامن مع ذلك، تسلل فلسطينيان عبر السياج الحدودي جنوب غزة وأحدثا أضرارا في آليات هندسية تابعة لجيش الاحتلال قبل أن يعودا للقطاع.

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أفادت مصادر فلسطينية وإسرائيلية متطابقة أن الدبابات الإسرائيلية قصفت اليوم بقذيفتين موقع رصد تابعا لكتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، ردا على إطلاق نار تجاه جيب عسكري قرب الحدود شرق بيت حانون في شمال قطاع غزة.

وأكد مصدر أمني في غزة لوكالة "فرانس برس" أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفت ظهر الثلاثاء نقطتين للرصد في بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة ما أحدث أضرارا ولم يبلغ عن وقوع إصابات. وأوضح شهود عيان أن النقطتين المستهدفتين تتبعان لكتائب القسام.

ومن جهته، قال الجيش الإسرائيلي في بيان "أطلقت أعيرة نارية على قوات جيش الدفاع الإسرائيلي المتاخمة للسور الأمني في قطاع غزة ولم يبلغ عن أي إصابات"، مضيفاً "ردا على ذلك استهدفت دبابة موقعا عسكريا لحماس في شمال قطاع غزة".

وتسود تهدئة هشة على حدود قطاع غزة بين إسرائيل وحماس ما أدى لإدخال قطر المنحة المالية الثالثة قبل نهاية هذا الأسبوع لدفع رواتب موظفي حماس.

كما سمحت إسرائيل بإدخال وقود بتمويل قطري للقطاع المحاصر منذ أكثر من عشر سنوات، في ظل أزمة كهرباء طاحنة.