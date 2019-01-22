روسيا: حريق بسفينتين في البحر الأسود ومقتل 10 بحارة

شب حريق في سفينتين ترفعان العلم التنزاني، في البحر الأسود، ما أسفر عن مقتل عشرة بحارة وفقدان سبعة آخرين، حسب ما أفاد مسؤولون روس اليوم الاثنين.

وقالت الوكالة الفيدرالية الروسية للنقل البحري والنهري إن الحريق اندلع أثناء ضخ الوقود من إحدى ناقلات النفط للأخرى.

الحريق سرعان ما انتشر من سفينة لأخرى ما دفع أطقم العمل إلى القفز في الماء، بحسب وكالات الأنباء الروسية.

ونقلت وكالت الأنباء عن الوكالة البحرية الفيدرالية القول إن طاقم العمل على متن السفينتين كان يضم واحدا وثلاثين شخصا وجميعهم من تركيا والهند.

وتمكنت فرق الإغاثة من إنقاذ أربعة عشر شخصا أحياء وانتشال عشر جثث، حسب ما أفادت الوكالة البحرية، التي أضافت أن البحث لا يزال جاريا عن سبعة بحارة مفقودين.

وانضمت البحرية الروسية لعملية الإنقاذ وأرسلت اثنتين من سفنها.

اندلع الحريق بينما كانت السفينتان - مايسترو وكاندي- ترسوان بالقرب من مضيق كيرتش الذي يربط بين البحر الأسود وبحر أزوف.