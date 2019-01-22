روسيا: اعتقال راكب أجبر طائرة على الهبوط في سيبيريا

أعلنت روسيا رسميا، الثلاثاء، انتهاء عملية خطف طائرة الركاب في سيبريا واعتقال الخاطف.

وفي وقت سابق، أكدت السلطات الروسية القبض على الراكب الذي سيطر على طائرة وأجبرها على الهبوط في سيبيريا.

وأوضحت وكالات روسية أن خاطف الطائرة كان مسلحا وأراد تحويل وجهتها #لأفغانستان.

وقال مراسل "العربية" في موسكو إن الخاطف له سوابق إجرامية ومدمن مخدرات.

وأفادت اللجنة الروسية لمكافحة الإرهاب، الثلاثاء، عن تحويل طائرة ركاب متجهة من صربيا إلى موسكو لمسارها بناء على طلب راكب.

وأعلنت روسيا أن الطائرة حولت الوجهة عن موسكو وهبطت في مطار خانتي-مانسيسك في سيبيريا.

وفور هبوط الطائرة في سيبريا، فرضت السلطات حولها طوقا أمنيا.

وكشفت تقارير إعلامية أن الطائرة أجبرت على الهبوط بعد قليل من إقلاعها.