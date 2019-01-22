لانتهاك الخصوصية.. تغريم غوغل 57 مليون دولار

غرمت الوكالة المعنية بحماية البيانات في فرنسا شركة غوغل التابعة لمجموعة ألفابت 50 مليون يورو (57 مليون دولار) الاثنين لانتهاكها قواعد الاتحاد الأوروبي للخصوصية على الإنترنت، وذلك في أكبر عقوبة من نوعها تتعرض لها إحدى شركات التكنولوجيا العملاقة في الولايات المتحدة.

وذكرت اللجنة الوطنية للمعلومات والحريات أن أكبر محرك بحث في العالم افتقر إلى الشفافية والوضوح في الطريقة التي يبلغ بها مستخدميه بتعامله مع البيانات الشخصية ولم يحصل على الموافقات اللازمة لنشر إعلاناتهم الشخصية.

ودخلت اللائحة العامة لحماية البيانات بالاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ في مايو/أيار، في أكبر تعديل لقوانين الخصوصية في أكثر من عشرين عاما. وتسمح اللائحة للمستخدمين بالتحكم بصورة أفضل في بياناتهم الشخصية وتعطي الهيئات التنظيمية سلطة فرض غرامات تصل إلى أربعة في المئة من الإيرادات العالمية على المخالفات.

وقالت اللجنة الوطنية للمعلومات والحريات في بيان "حجم الغرامة والترويج لها تبرره شدة الانتهاكات المتعلقة بالمبادئ الأساسية للائحة العامة لحماية البيانات: الشفافية والإبلاغ والموافقة".

وأصدرت غوغل بيانا قالت فيه إن الناس "يتوقعون معايير عالية من الشفافية والتحكم من جانبنا".

وأضافت "نحن ملتزمون بشدة بالوفاء بتلك التوقعات وبمتطلبات الموافقة التي تشترطها اللائحة العامة لحماية البيانات".

ويأتي قرار اللجنة الوطنية للمعلومات والحريات في أعقاب شكاوى تقدمت بها منظمتان غير حكوميتين، وقالت إنها بحثت الشكاوى بعدما فوضها في ذلك عشرة آلاف شخص حتى الآن.